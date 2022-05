Lillini: “La peor semana deportiva de mi vida”

En cinco días, los Pumas convirtieron una temporada de ensueño en una pesadilla de la que Andrés Lillini no huye y afronta con las consecuencias que pueda tener, aunque, por ahora, no sabe cuáles serán.

“Lo que va a pasar, lo siguiente, no lo sé. Es una cuestión que (Miguel) Mejía Barón o el ingeniero (Leopoldo) Silva podría contestar. No lo sé. Yo he tenido la peor semana deportiva de mi vida, difícil asimilar dos derrotas tan fuertes sin cumplir los objetivos que nos habíamos planificado”, dijo el argentino, al término del partido en el que sus pupilos cayeron humillados frente al Guadalajara.

Lillini pone en duda su continuidad con Chivas

El estratega no se atrevió a garantizar su continuidad en el banquillo auriazul y aseguró que su proceder irá alineado con los intereses del equipo al que comanda desde hace dos años.

“Por supuesto que, cuando uno pierde en este tipo de instituciones, más allá de defender un proyecto, está en el análisis de la directiva la continuidad. El ingeniero Silva apuesta por los procesos y los proyectos, pero tienes que ganar. Seguro que la directiva hará un análisis, nos sentaremos y, ante todo, tenemos que buscar lo mejor para la institución”, apuntó.

Aunque manifestó su molestia con el desempeño —no la entrega— de algunos elementos (que no nombró puntualmente), Lillini tomó la responsabilidad por el fracaso universitario.

“Le habíamos creado ilusión a la afición, así que yo siento vergüenza deportiva propia. Hablo por mí, porque cuando uno no cumple lo que dice, es una situación que me incomoda mucho en mi interior y no puedo andar dando un discurso para salvarme. El primer responsable soy yo y, por supuesto, ahora vendrán las decisiones”, aseveró.

En el entorno de los Pumas, existe preocupación sobre el potencial desmantelamiento del plantel y, al tiempo que explicó el desarrollo del torneo, el timonel se refirió al tema.

“Fue el proceso de la directiva y, en lo que es el futuro, no he analizado nada, no tengo ningún nombre, la directiva tiene que ver la continuidad de todos, principalmente, todos los contratos que se vencen y de ahí en más, planificar”, sentenció.

