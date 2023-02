Las canciones que cantaría Rihanna en el Super Bowl LVII

Estamos a tan solo unas horas de que se dispute el Super Bowl LVII entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs. El partido se disputará en el Estadio State Farm. Como es costumbre de cada Super Bowl LVII, el espectáculo del medio tiempo está a cargo de una super estrella de la música, en esta ocasión, se trata de Rihanna.

Rihanna ha tenido la difícil tarea de escoger entre todos su éxitos lo más destacados para poder hacer su show con los 13 minutos que le dan. La famosa cantante tan solo tiene 14 éxitos en el primer lugar del Billboard Hot 100, nueve premios Grammy y ocho álbumes de estudio.

Rihanna contará con un total de ocho minutos para poder montar todo en el terreno de juego y desmontarlo. Más los 13 minutos de show.

Las canciones que habría escogido Rihanna para el Halftime Show del Super Bowl



Hace poco, la cantante comentó en conferencia de prensa que buscaron meter 17 años de trabajo en 13 minutos.

“Esa fue la parte más difícil, decidir cómo sacar el máximo provecho a 13 minutos, pero también celebrar. Eso es lo que va a ser este espectáculo. Va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera que podríamos haberlo hecho. Tratamos de meter 17 años de trabajo en 13 minutos… pero creo que hicimos un buen trabajo al reducirlo”.

Además, confesó que hicieron un total de 39 versiones de la lista de canciones para llegar a la selección adecuada.

“Probablemente hay unas 39 versiones de la lista de canciones en este momento. Estamos en la 39. Cada pequeño cambio cuenta, ya sea que quiera cortar una guitarra, silenciar algo, agregar algo o solo poner una canción completamente nueva o quitar una canción completa”.

Entre todos sus éxitos que tiene, habría escogido cantar más de ocho canciones y sus elegidas son:

We found loveWorkUmbrella

Rude Boy

Diamonds

Only Girl

S&M

Love the way you lie

Where Have You Been

Pon de Replay

Don´t stop the music

