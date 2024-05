Cancún FC conquistó su primer Campeón de Campeones

Se celebró el Campeón de Campeones de la Liga BBVA Expansión MX entre los campeones del Apertura 2023 y del Clausura 2024: Atlante contra Cancún, duelo en el que salieron victoriosas las Iguanas.

Gol de Israel Reyes: América 1-0 Chivas | Semifinal Vuelta Clausura 2024

Te puede interesar: Atlante y UDG rompen récord de asistencia de la Liga BBVA Expansión MX

En el marcador global ambas escuadras quedaron igualadas 1-1, ambos goles se marcaron en la ida, y fue hasta la tanda de penaltis que Cancún se logró llevar la victoria y así conquistar su primer título de esta índole.

Luis Arce agradece al staff del Cancún por el Campeón de Campeones

Después de conseguir la victoria, Luis Arce, estratega de las Iguanas se presentó a conferencia de prensa acompañado de su cuerpo técnico, a quienes reconoció por el trabajo hecho en el último año, mismo que ayudó para levantar su primer trofeo liguero y su primer título anual.

“Reconocer a mi cuerpo técnico y a todo el staff que normalmente no se ven, pero su trabajo es fundamental, es muy importante para lograr lo que hemos logrado durante este año; por aguantar los momentos de tensión, por asesorarme. Son parte fundamental de este logro y no me quería ir de la rueda de prensa sin agradecerles por siempre aportar su granote de arena”, dijo,

Pero también le dio agradecimiento a sus futbolistas, que son quienes dentro de la cancha lograron hacerse del título: “orgulloso de lo que estamos construyendo, los jugadores nos han defendido. Gran año. (Estamos) construyendo algo más sólido, tenemos una identidad, estamos dejando un legado”, comentó el estratega mexicano.

Además de reconocer a todos los que lo acompañaron para llegar hasta esta instancia, Arce reconoció lo hecho por el rival dentro del terreno de juego: “Atlante tiene una gran dinámica y puso mucha gente en nuestro campo, buscamos ser más directos. Dignísimo rival”, aseguró.

Campeón de Campeones 🦎🏆



¡Lo logramos Cancún!



¡Hicimos historia una vez más! ¡Levantamos una copa más juntos! #CancúnEsDePr1mera pic.twitter.com/hUWjEmU7QS — Cancún FC (@cancun_fc) May 19, 2024

La victoria del Cancún FC sobre Atlante

Después de 120 minutos de partido en el Estadio Ciudad de los Deportes, Cancún se logró llevar la victoria en tanda de penaltis. Durante el tiempo regular y los tiempos extras, ninguno de los equipos logró anotar.

Resumen: Chivas 0-0 América | Semifinal Ida, Clausura 2024

Te puede interesar: El primer finalista definido del Clausura 2024

En total se cobraron cuatro penales por equipo, pero los Potros de Hierro sólo lograron marcar uno por tres anotados por las Iguanas, que fue lo que cerró su primer título de Campeón de Campeones.