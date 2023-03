El candidatos para dirigir a la Selección Mexicana Sub23

Se busca nuevo mandamás en la Selección Mexicana Sub23. El combinado azteca de la categoría, se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de París, hecho que le costó la chamba a Luis Pérez, y motivo por el cual hubo varios cambios en la Dirección de Selecciónes Nacionales.

De hecho, ese fracaso, también fue motivo para la salida de Gerardo Torrado, previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. En su lugar llegó Jaime Ordiales, y posteriormente, hace unas semanas arribó Rodrigo Ares de Parga como Director Ejecutivo de Selecciones Nacionales.

David Medrano confirma los candidatos para dirigir a la Selección Mexicana Sub23

El primer paso para Ares de Parga, en conjunto de Yon de Luisa y Ordiales, fue nombrar al nuevo DT de la Selección Mexicana Mayor, donde Diego Cocca llegó para sustituir a Gerardo Martino. El siguiente paso será la Sub23.

David Medrano confirmó que entre los candidatos que están tomando en cuenta están: Andrés Lillini, actual entrenador del Necaxa; Paco Ramírez, actual estratega del Celaya, y quien fuera auxiliar de Ricardo La Volpe en el Mundial de 2006, y hasta Rafael ‘Chiquis’ García, aseguró Don David.

“La intención es que este grupo de jugadores Sub 23 pueda tener su primer partido en la Fecha FIFA de marzo. La Selección Sub 23 no calificó a los Juegos Olímpicos de París, pero se quiere darles proceso a los jugadores tal y como si se fueran a asistir a la justa”, dijo.

Jaime Lozano fue opción para dirigir a la Selección Mexicana Sub23

Incluso buscaron a Jaime Lozano, DT que ganó la medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, y que tuvo un buen proceso con dicha categoría, pero se negó a regresar, pues seguirá buscando una oportunidad en la primera división de nuestro país, luego de salir del Necaxa, el certamen pasado.