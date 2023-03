Estos son los goles que lleva Santiago Giménez con el Feyenoord

Santiago Giménez ha ido ganando su titularidad en el cuadro de Arne Slot, el artillero mexicano ha marcado un total de 10 goles en la temporada y se ubica entre los mejores de la Europa League con 4 tantos conseguidos en la primera fase de grupos.

Feyenoord disputó un partido crucial ante AZ Alkmaar por la aspiraciones a ganar la Eredivisie esta temporada; el equipo del ‘Bebote’ ganó 2-1, y perfiló su camino al título; Santiago Giménez saltó como titular, y marcó un tanto que fue anulado por posición en fuera de lugar.

Santiago Giménez reveló qué le dijo su DT a su llegada

Santiago Giménez llegó al Feyenoord como una de las figuras en ascenso de la Liga BBVA, pues se mantenía como el goleador de Cruz Azul. Sin embargo, a su llegada al conjunto neerlandés, el técnico Arne Slot le dio un mensaje que el delantero ha sabido aprovechar a su favor.

“Cuando llegué aquí no era lo suficientemente bueno, el entrenador también me dijo eso. Me siento bien ahora”, declaró Santiago Giménez para los micrófonos de ESPN.

¿Cuántos goles tiene el Chaquito con el Feyenoord?

Santiago Giménez ha distribuido su cuota goleadora en la temporada con 5 tantos en la Eredivisie, 1 en la Copa de Países Bajos y 4 más en la Europa League. Con la titularidad cada vez más constante. Algo que se ha ganado a pulso, será un registro que irá en ascenso gradual para el delantero ex de Cruz Azul.

“Me encantan los Países Bajos. Este es el comienzo. Hago lo mejor que puedo y trato de llegar a la cima”, dijo Santiago Giménez enfocado en su rendimiento con su club.

Mientras tanto su equipo disputará su siguiente compromiso ante Cambuur este sábado 25 de febrero. Cabe destacar que Feyenoord se ubica como líder absoluto de la Eredivisie, gracias a la victoria fundamental ante AZ Alkmaar.