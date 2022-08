“Voy a ganar por KO": Canelo Álvarez lanza advertencia a Golovkin

Una de las peleas más emocionantes de este cierre de año se sigue calentando, pues ahora Canelo Álvarez le mandó una feroz advertencia a Gennady Golvokin, para su pelea de trilogía, dejando en claro que la única forma en que se ve ganando, es por la vía del KO.

En días pasados Canelo Álvarez y Gennady Golovkin han tenido una intensa ‘lucha de declaraciones’, pero al final ambos saben que cada palabra no tendrá ningún valor si no se refleja en el ring, por lo que en septiembre próximo veremos un auténtico choque de titanes.

Canelo afirma que buscará a Bivol después de enfrentar a Golovkin

La advertencia de Canelo Álvarez para Golovkin

En plática con la agencia ‘EFE’, el campeón mexicano confesó que está trabajando muy duro en el gimnasio con tal de terminar con cualquier duda que haya entre los fans, pues su meta será terminar con la pelea antes de los 12 rounds, y espera que así suceda en la T-Mobile Arena.

“Mi meta es terminar por nocáut, quiero ganar antes de los 12 asaltos y ojalá se me dé la oportunidad. Soy más peligroso en este momento; eso soy (una fiera herida); me estoy entrenando al 100 por ciento, entusiasmado, con hambre de triunfo”, mencionó el mexicano.

IG Canelo

Aunado con esto, Canelo Álvarez reiteró que Gennady Golovkin no es un rival al que pueda respetar, ya que en repetidas ocasiones él lo ha atacado y menospreciado, por lo que cometer esa falta de respeto impide mostrar tolerancia contra él.

“Me gusta respetar a los rivales, pero si me respetan, sino no. Me molestan tantas cosas que habló y sigue hablando cuando no está frente a mí", dijo Saúl Álvarez.

La T-Mobile Arena abrirá sus puertas el próximo sábado 17 de septiembre para que presenciemos una pelea que promete ser épica. Saúl Álvarez marcha ‘invicto’ en contra del kazajo, pues suma 1 empate y 1 victoria ante él.