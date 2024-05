¿Habrá revancha contra Jaime Munguía? Canelo Álvarez responde

Luego de meses de espera, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía subieron al cuadrilátero de la Arena T-Mobile en Las Vegas. Con los cuatro cinturones del peso supermediano en juego, tanto el tapatío como el tijuanense entraron al intercambio de golpes que terminó dando como ganador, por decisión unánime, al de 33 años de edad, quien respondió a la posibilidad de una revancha.

Tras su victoria, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ofreció declaraciones a Rodolfo Vargas, integrante del Box Azteca Team, y reveló que no considera que haya necesidad de una revancha contra Jaime Munguía. El monarca absoluto de las 168 libras reconoció la pelea de su rival y la cantidad de golpes que recibió; sin embargo, cerró las puertas a una posible revancha.

Entrevista con Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras la victoria contra Jaime Munguía | #AlPuroEstiloMexicano

Saúl ‘Canelo’ Álvarez descartó una revancha contra Jaime Munguía

“No, no creo, no creo que haya necesidad de una revancha. Fue una pelea que se fue a doce asaltos pero claramente, hubo algunos rounds que tiró muchos golpes (Jaime Munguía) pero al final de cuentas, pues no, no hay necesidad de una revancha”, fueron las palabras de Saúl ‘Canelo’ Álvarez para los micrófonos de La Casa del Boxeo.

Ante Saúl Álvarez, Jaime Munguía tuvo se tercer pelea dentro de la división supermediana de las 168 libras; anteriormente, se midió a Sergiy Derevyanchenko y John Ryder, a quienes venció por decisión y KO, respectivamente. Además, con la derrota, se acabó su condición de invicto como pugilista profesional: el nacido en Tijuana, Baja California, presumía de 43 victorias dentro de su récord en el deporte de los puños.

Jaime Munguía se declaró ganador en los rounds iniciales de la pelea contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Tras su combate, Jaime Munguía confesó que arrancó de buena manera la pelea ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez: se declaró ganador luego de seis minutos de pelea en Las Vegas; sin embargo, para el cuarto capítulo sufrió un derribo por un jab de su rival; a partir de entonces, perdió la iniciativa del combate y los jueces, por decisión unánime, lo declararon perdedor.

