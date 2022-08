Canelo Álvarez desestima las listas de los mejores libra por libra

El pasado mes de mayo, Canelo Álvarez sufrió una dolorosa derrota ante Dmitry Bivol que provocó varias críticas en su contra y puso en duda su lugar como el mejor boxeador libra por libra del planeta. Sin embargo, el propio pugilista desestimó estas opiniones.

Después de la sesión de entrenamiento que sostuvo este lunes de cara a su pelea contra Gennady Golovkin, que podrás disfrutar a través de las pantallas de Azteca Deportes, el tapatío dio su opinión sobre estos rankings.

“No me importa, yo me siento el mejor y eso es lo importante. Son listas que han estado ahí de años atrás. Yo siempre me he sentido el mejor y lo sigo sintiendo. Creo que el mejor peleador del mundo tiene que tomar riesgos importantes y es lo que hago en cada una de mis peleas”, declaró.

Terence Crawford, Naoya Inoue y Tyson Fury son algunos de los pugilistas que han comandado las listas de The Ring o Transnational Boxing Rankings Board (TBRB) en los meses recientes, a pesar de que el boxeador azteca se mantiene como campeón de las 168 libras.

“Soy campeón indiscutido y aparte tomo riesgos que no tengo necesidad en la posición en la que estoy, pero lo hago porque amo el boxeo, me gustan los retos y quiero ser el mejor de la historia”, agregó.

No cambia de opinión sobre Golovkin

El próximo 17 de septiembre enfrentará a Gennady Golovkin en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, y Canelo Álvarez se mostró listo para este compromiso.

“No digo que sea un fraude en el boxeo, es un gran peleador, pero como persona no es quien aparenta ser. Es alguien que frente a las cámaras aparenta ser buena, pero fuera de él no lo es”, concluyó.