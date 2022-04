Canelo Álvarez se prepara con dieta vegana para pelea contra Bivol

El combate de Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante Dmitry Bivol está a la vuelta de la esquina. Un nuevo desafío para el mexicano conlleva diferentes caminos e innovadoras estrategias. El mexicano ha mostrado pelea tras pelea ser el mejor libra por libra del mundo, sin embargo, el tapatío quiere llevarse todo también en este 2022; ante esto, la dieta es un factor que se ha modificado durante estos meses.

Sparrings de Canelo no le aguantan el ritmo y la pegada.- Óscar Valdez

‘Canelo’ ha optado por probar dieta vegana para su combate ante Bivol

En esta preparación, el plan alimentacio ha sufrido grandes cambios. Saúl casi no ha ingerido en gran mayoría alimento animal, sino que se ha decantado por dejarlos a un lado y enfocarse en comer ‘más vegano’. En entrevista con el medio norteamericano The Associated Press, el pugilista azteca dio todos los detalles sobre esta situación:

“Estoy tratando, no al 100 por ciento, pero estoy tratando de comer más vegano y me he sentido muy bien, ahora vamos a ver qué sucede en la pelea”. “Trato de, toda la semana, llevar la comida alimenticia vegana, pero si de repente digo como algo (de origen animal) no importa, voy poco a poco, sin exigirme tanto”.

El ídolo de Guadalajara, Jalisco también especificó lo que representará la pelea ante el ruso invicto, Bivol.

“Aparte del tamaño y la categoría es un peleador muy bueno con bastantes habilidades. Es un campeón sólido en las 175 libras”.

Con todo y los halagos, Saúl no bajó la guardia y lanzó un aviso a semanas de que se efectúe este espectáculo en Las Vegas, Nevada; además, aseguró que va por todo en esta nueva categoría.

“Nos sentimos bien, entrenando ya a menos de tres semanas, prácticamente listos”

Cabe recalcar que Saúl ‘Canelo’ Álvarez arrasó con las 168 libras, al convertirse en el primer mexicano indiscutido, tras unificar los 4 títulos de la división (Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo).

Te puede interesar: Andy Ruiz y Christian Nodal se pasean juntos por Las Vegas

La última pelea de ‘Canelo’ fue ante Caleb Plant, el pasado 6 de noviembre en el MGM Arena. ¡Revive la PELEA COMPLETA!