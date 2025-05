¡Mexicanos conquistan Arabia Saudita! Canelo Álvarez, Jaime Munguía y Marco Verde ganan sus peleas

Este sábado 3 de mayo del 2025, Canelo Álvarez, Jaime Munguía y Marco Verde lograron ganar sus respectivas peleas en Arabia Saudita, teniendo un noche soñada.

Resumen: ‘Canelo’ Álvarez derrota a William Scull en Arabia Saudita

Te puede interesar: Los millones que ganó William Scull por ‘correr’ de Canelo Álvarez

Así le gano Marco Verde a Michel Polina

El primero en salir al cuadrilátero fue Marco Verde. El medallista olímpico tuvo su debut como boxeador profesional ante Michel Polina. Marco no tardó en demostrar su talento y en el primer Round 1, a los 23 segundo de combate mandó a la lona a Michel Polina con un golpe al hígado. Se reanudó la pelea pero Polina no mostró estar en condiciones ya que no pudo responder a los golpes que estaba recibiendo por lo que el réferi decidió terminar el pleito faltando la mitad del round.

De esta forma, Marco Verde ganó su primera pelea como profesional , estrenándose de gran forma. Tras la derrota, la marca personal de Michel Polina queda en 4-5-4 (2KO).

Así le ganó a Jaime Munguía a Bruno Surace

La pelea inició con un Bruno Surace con mayor intensidad dominando los primeros rounds. Desde el quinto y sexto round, Munguía mostró su poderío con golpes más fuertes y mayor agresividad. A partir de ese momento, Munguía, quien ajustó su estrategia durante el desarrollo de la pelea en gran parte gracias a las indicaciones de Eddy Reynoso, dominó por completo la pelea.

Al final, Jaime Munguía se llevó la victoria de forma contundente luego de que los jueces calificaran la pelea con tarjetas de 116-112, 117-111 y 117-111.

Así le ganó Saúl Canelo Álvarez a William Scull

En una pelea bastante criticada por el nivel que mostró el cubano William Scull, pues evitó hacer contacto y estuvo corriendo por todo el round. Canelo logró llevarse la victoria por decisión unánime. El mexicano venció por decisión unánime a William Scull . Los jueces dieron 115-113, 116-112 y 119-109.