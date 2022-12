Canelo Álvarez suelta el nombre de John Ryder como su probable rival

El peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez ya soltó el nombre de quien podría ser su siguiente rival en el boxeo: el británico John Ryder, a quien además podría enfrentar en una sede nunca antes visitada por el tapatío.

Canelo Álvarez se encuentra aún en etapa de rehabilitación por la operación en su mano izquierda, aunque ya realiza trabajos físicos y de boxeo. La prioridad es la recuperación, pero ya toma un poco de su atención en los nombres para su retorno.

Saúl Álvarez regresará para pelear en su categoría, los supermedianos en donde es campeón indiscutido. Una eventual revancha ante Bivol aún tendrá que esperar.

Las declaraciones de Canelo sobre el boxeador John Ryder

En el marco de un evento, fue que Canelo habló sobre Ryder, dejando de momento solo como una posibilidad.





“Sería interesante una pelea con él (Ryder) en Londres, ¿no? Porque él es de ahí, sería un choque muy grande. Pero la verdad es que ahorita yo no he hablado ni me he puesto a negociar”, comentó Canelo Álvarez.

Canelo nunca ha peleado fuera del continente americano

Canelo Álvarez ha conseguido todo lo que se ha propuesto, pero tiene la asignatura pendiente de pelear en otro continente, aunque ya ha mencionado junto a su entrenador Eddy Reynoso que podrían pelear en sedes como Arabia Saudita o Londres, siendo está última la que vuelve a adquirir fuerza.

GETTY IMAGES LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 12: John Ryder walks out prior to the super-middleweight fight between Daniel Jacobs and John Ryder at Alexandra Palace on February 12, 2022 in London, England. (Photo by Alex Davidson/Getty Images)

¿Quién es John Ryder, el eventual rival de Canelo?

John Ryder es un pugilista británico de 34 años de edad, con una carrera que arrancó el 10 de octubre del 2010, cuando venció a Ben Deghani por nocaut.

Su record es de 32 victorias, con 18 nocauts, tiene cinco descalabros, uno de estos por nocaut. Actualmente es campeón interino de la OMB en supermediano, por lo que aspira seriamente a medirse ante Canelo para eventualmente despojarlo del cetro máximo y del resto de las fajas de la división.

Presume de cuatro victorias en fila y dos de estas por nocaut, lo que lo vuelve un rival serio para Canelo en su posible presentación en Londres.