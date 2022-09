Canelo Álvarez llama ‘perdedor’ a Benavídez y descarta pelear con él

Tras la victoria por decisión unánime sobre Gennady Golovkin, muchos aficionados se preguntan contra quién peleará Canelo Álvarez ahora, pero una cosa sería segura, David Benavídez no entraría en sus planes, pues el mexicano lo llamó ‘perdedor’ y pide que no lo liguen con rivales de su nivel.

Saúl Álvarez no sólo venció a Gennady Golovkin, sino que defendió con éxito sus títulos mundiales en las 168 libras, por lo que se mantiene como campeón indiscutido, pero ahora busca un nuevo reto en su carrera.

Canelo Álvarez, el único mexicano campeón en 4 divisiones distintas

Canelo Álvarez arremete contra David Benavídez

En conferencia de prensa, tras la pelea ante ‘GGG’, el campeón mexicano fue cuestionado sobre su próximo rival, donde David Benavídez salió a escena pero eso no dejó conforme a Saúl, ya que considera que no tendría caso pelear ante él.

“A los mejores del mundo me les he pegado un tiro, por favor, cómo voy a pelear con un Benavidez que no ha ganado nada y así los demás perdedores, no me interesa una pelea con él”, comentó Canelo Álvarez.

De igual forma Saúl Álvarez reveló por qué no quiere pelear ante boxeadores mexicanos, ya que según sus palabras, él representa a México y no quiere ir contra un compatriota, hecho que muchos confunden con arrogancia, pero no es así.

“Cuando dije que no peleo con mexicanos es porque siento que yo represento a México y no es lo mismo ellos que yo, por eso lo digo y no es arrogancia”, sentenció el campeón unificado en las 168 libras.

De momento, pese a no haber nada oficial, se comenta que la próxima pelea de Saúl Álvarez podría ser ante Dmitry Bivol, revancha que se daría luego de que el ruso lo venció en mayo pasado, pero ésta no tendría lugar si Gilberto sale victorioso y se lleva el título de la AMB.