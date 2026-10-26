ÚLTIMA HORA: Canelo Álvarez llega a Riad, Arabia Saudita, para buscar el título mundial ante Mbilli

El próximo sábado 31 de octubre, Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentará en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, a Christian Mbilli por el campeonato mundial de los pesos supermedianos de la Comisión Mundial de Boxeo (CMB) y desde este domingo 25 de octubre el boxeador mexicano ha arribado a territorio saudí para preparar el gran combate.

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Canelo Álvarez llega a Arabia Saudita para su pelea ante Mbilli

Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, compartió a través de sus redes sociales la llegada de Canelo Álvarez a la capital árabe para los preparativos para el combate en donde el pugilista mexicano buscará recuperar uno de los cuatro cinturones que en su momento lo acreditaban como el mejor de los supermedianos.

Álvarez fue recibido en su hotel de concentración por trabajadores y un grupo de aficionados que ondearon banderas mexicanas, además de un espectáculo de música y baile y con un ramo de flores.

Por su parte, Christian Mbilli llegó a la capital árabe desde el viernes 23 de octubre, dos días antes que el mexicano, y tuvo un recibimiento más discreto en las instalaciones del hotel de concentración en donde autoridades del país le dieron la bienvenida.

Canelo Álvarez no pelea desde septiembre del 2025 cuando perdió por decisión unánime ante Terence Crawford en una derrota que le costó sus cuatro cinturones de campeón unificado de los supermedianos.

En aquella función también peleó Mbilli en donde terminó empatando contra el guatemalteco Lester Martínez, siendo esta también la más reciente batalla que enfrentó el camerunés.

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