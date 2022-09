Canelo Álvarez revela el motivo por el que “odia” a Gennady Golovkin

Las últimas declaraciones están saliendo a la luz precio a que tengamos una de las mejores peleas de este 2022, pues Canelo Álvarez ha revelado el motivo por el cual “odia” a Gennady Golovkin, hecho que ha repetido muchas veces, pero no había un contexto claro.

Saúl Álvarez buscará mantenerse invicto ante el kazajo en esta tercera contienda, recordando que en el año 2017 ambos vivieron un polémico empate, pero para el 2018 el triunfo fue con mayor contundencia para Canelo, por lo que está vez la meta para ambos es salir con la mano en alto por la vía del cloroformo.

¿Por qué Canelo Álvarez odia a Gennady Golovkin?

En entrevista con ‘DAZN Boxing Show’, Canelo Álvarez fue cuestionado sobre su pensar hacia Gennady Golovkin, dónde el mexicano recalcó que el kazajo es un doble cara, ya que de frente dice ciertas cosas pero una vez te volteas ‘te apuñala’, por lo que hasta cierto punto ha perdido el respeto hacia él.

“No me gusta ese hombre, odio ese tipo de personas que, son una enfrente de los demás y son otras después, dijo muchas cosas malas sobre mí. Y luego actúa como si no hubiera pasado nada, y dice que todo está bien, que es respetuoso. Odio eso y odio a esa persona”, mencionó el campeón unificado en 168 libras.

Además de esto, Saúl Álvarez declaró que no sólo será agresivo sobre el ring, hecho que podría perjudicar lo si es descuidado, pues confesó que está enfocado y será inteligente, pues sabe que arriesgar de más no es recomendable en esta pelea de trilogía.

“Tienes que ser inteligente también. Pero realmente quiero noquearlo (a Golovkin). Tienes que usarlo a tu favor, con calma, pero agresivo”, sentenció Saúl ‘Canelo’ Álvarez en entrevista.

¿Cuando y donde ver EN VIVO Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin?

Está pelea de primer nivel la podrás ver el próximo sábado 17 de septiembre alrededor de las 10 de la noche, transmisión que podrás ver EN VIVO a través de las pantallas de Azteca 7, el sitio aztecadeportes.com, la app oficial de Azteca Deportes y la cobertura total en nuestras redes sociales.