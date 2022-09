Canelo Álvarez: Estos son los negocios de comida del boxeador y su familia

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin se verán de nuevo frente a frente arriba del ring por tercera ocasión este sábado 17 de septiembre que podrás ver en VIVO por Azteca 7, en nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes al terminar la película de ‘Mi villano favorito 3’ con la mejor narración y análisis en el mundo boxístico mundial.

‘Canelo’ y su familia se han destacado por su dedicación al trabajo, principalmente en el terreno de los alimentos.

En la década de los 90, la familia Álvarez, teniendo como cabeza al señor Santos (padre del Canelo) salió del estado de Michoacán rumbo a Jalisco donde pusieron una paletería para comenzar a dedicarse al oficio de las paletas, los helados y las aguas frescas.

En los alrededores del Mercado de San Juan de Dios la gente recuerda haber visto a ‘Canelo’ y a sus hermanos vendiendo paletas.

Paletas, Tacos y Tamales de la familia Álvarez

Incluso el ahora boxeador a declarado varias veces que: “Me subía a los camiones a vender paletas. Me siento orgulloso de eso, me enseñó a trabajar, me enseñó ser responsable y desde muy niño, desde los cinco años le ayudo a mi papá, a los siete me empiezo a subir a los camiones a vender paletas y eso me hizo ser un hombre responsable, trabajador desde muy niño”.





Otro de los negocios de comida de la familia es la taquería de Ricardo Álvarez (hermano del Canelo) llamada ‘El Pastor del Rica’, donde tiene de especialidad los tacos al pastor. Además se puede encontrar tacos de carnaza, labio, lengua, tripa, chorizo, suadero, bistec, gringas y quesadillas. La taquería se encuentra en Calzada Federalistas 2225, en Jardines del Valle, Zapopan, Jalisco.

Otro de los negocios de Ricardo Álvarez es ‘Tamales del Rica’ donde vender varios tipos de tamales como pastor, chicharrón, mole rojo, mole verde y rajas con queso, mientras que si se trata de tamales de dulces pueden encontrarse de fresa, piña o zarzamora.

Los tamales se encuentran Calzada Federalistas 2207, en Jardines del Valle, Zapopan, Jalisco.