VIDEO: Canelo Álvarez y Oscar de la Hoya se encaran en conferencia de prensa

Se prendió el cerro. Este miércoles 1 de mayo se realizó la Conferencia de Prensa del combate entre el Canelo Álvarez y Jaime Munguía, una de las esperadas de los últimos tiempos, al ser dos de los mexicanos con mejor presente en el boxeo, y que están en disputa los títulos super medianos del tapatío.

Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya discuten en la Conferencia de Prensa

Durante el evento, cuando fue el turno de promotor de Golden Boy, y expromotor del Canelo, Óscar de la Hoya, arremetió contra el mejor libra por libra del mundo, donde aseguró que él había sido el que inició la carrera del tapatío, y le pidió respeto por su pasado.

Ante la situación, Álvarez no se quedó callado y le respondió de inmediato, incluso se paró de su silla, y fue a encarar a de la Hoya. Minutos más tarde, cuando fue el turno del campeón mundial de hablar, le recordó a Óscar porque se separó de él, y advirtió a Munguía de lo que podría pasarle.

Canelo Álvarez explicó a los micrófonos de TV Azteca lo sucedido con Óscar de la Hoya

Posterior a la conferencia de prensa, el Canelo Álvarez se tomó unos minutos con los micrófonos de TV Azteca, y explicó lo que sucedió: “No voy a permitir que él, ni nadie me falte al respeto. Al final de cuentas, no espero menos de una persona como él, que está ardida, que no sabe donde está su lugar, que no está en paz consigo mismo... lo único que quiere es atención para él”, aseguró el tapatío.