¿Vuelve a su tierra? Canelo Álvarez analiza pelear en México este 2022

Después de años de espera y muchas peticiones de la afición, el Canelo Álvarez por fin podría volver a pelear en México y es que se comenta que su última pelea de este 2022 sería en nuestro país, algo que no ha sido confirmado pero se está luchando para que sea una realidad.

Los próximos compromisos de Canelo Álvarez serán ante Dmitry Bivol, una pelea que podrás disfrutar por Box Azteca, y después del ruso se dice que se medirá ante Gennady Golovkin, pero el cierre de año podría ser épico.

Te puede interesar: “Me olvidaré de esa pelea"; Benavidez no buscará más a Canelo Álvarez

Canelo Álvarez recibe la visita de Eduin Caz del Grupo Firme

Canelo Álvarez pelearía a Guadalajara

En palabras a medios internacionales, Eddie Hearn, promotor de boxeo, afirmó que se está buscando que el tapatío pelee en Guadalajara a finales del 2022, pues pese a que se rumoró que el lugar elegido sería el Estadio Azteca, se afirma que si viene a México será sólo a la Perla Tapatía.

“Canelo y Eddy Reynoso quieren una tercera pelea para diciembre. Los dos me han pedido que busque opciones para Guadalajara y para Londres. No oculto que a mí me encantaría traer a Saúl al Reino Unido”, dijo el promotor.

De momento no hay un nombre fijo para la pelea de finales de año, pero se rumora que Joshua Buatsi y Craig Richards serían las principales opciones si se da en Londres; Ilunga Makabu, campeón de peso crucero al que retaron a finales de 2021, también podría ser una opción latente, pero sólo en México.

“Todo tiene que marchar en el camino correcto, pero si Canelo quiere pelear en Londres en diciembre, la opción de Buatsi o Richards tiene que estar entre las primeras cartas porque es una pelea eliminatoria para el ganador de su pelea contra Bivol“, dijo Eddie Hearn.

Si Canelo Álvarez no pelea en México a finales de año, el sitio elegido será Londres, Inglaterra, donde el mexicano haría su debut, pues sólo ha peleado en nuestro país y los Estados Unidos.

¿Cuándo fue la última vez que Canelo Álvarez peleó en México?

La última vez que Saúl Álvarez sostuvo un combate en tierra azteca fue el pasado 26 de noviembre de 2011, cuando se midió ante el puertorriqueño Kermit Cintrón, al que derrotó en sólo 5 rounds, pues logró un TKO.

Te puede interesar: Canelo Álvarez ha noqueado a todos sus rivales rusos; ¿cuánto duraron?