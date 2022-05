Canelo Álvarez presenta el torneo: No Golf No Life

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, apasionado del golf, organiza este lunes 23 de mayo en el complejo del Bosque Real, un torneo único en su tipo, en el que el tapatío busca llevar la filosofía del arduo trabajo hacia el campo en un torneo llamado “No Golf, No Life”.

Desde hace algunos meses, se comenzó a cocinar este evento, en la pausa que Saúl Álvarez tenía agendada entre sus peleas de este 2022, para continuar en este deporte que se ha convertido en una pasión y a la cual le dedica horas de trabajo cada día, para alcanzar un nivel competitivo.

De su naciente pasión por el golf, y evocando la marca deportiva de boxeo “No Boxing No Life”, nació “No Golf No Life” y presentan así ante los medios un torneo que buscará encontrar, formar e impulsar a nuevas generaciones.

Canelo, Luis García y Jorge Campos compitieron al máximo | Capítulo 3

Primera edición de No Golf No Life

En este torneo a celebrarse en el Bosque Real, estarán compitiendo personalidades del deporte, del espectáculo y de la familia golfista para generar recursos económicos y destinarlo precisamente a esa búsqueda y formación del

talento mexicano .

El comunicado: Saúl Canelo Álvarez presenta No Golf No Life



En el deporte del boxeo la figura más reconocida en todo el mundo es un mexicano: Saúl Canelo Álvarez, quien ahora transporta su filosofía del cuadrilátero al Green al presentar No Golf No Life.

De la pasión de Saúl por el golf nace No Golf No Life, una marca deportiva en este deporte que innova al presentar el primer torneo que busca impulsar a las nuevas generaciones en esta apasionante disciplina.



Álvarez une por primera vez el box y el golf en el torneo no Golf No Life, el cual reúne a empresarios personalidades del deporte, del espectáculo y la familia golfista para generar recursos en apoyo al golf mexicano para que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de desarrollarse al máximo nivel y competir a nivel internacional.



Esta primera edición del torneo tendrá como sede el reconocido club de golf Bosque Real, además de contar con la organización de Max Managment México.