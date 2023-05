Canelo Álvarez: ¿Qué dice el tatuaje en su espalda?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pugilista mexicano de 32 años de edad, se considera como uno de los atletas mexicanos más dominantes dentro de su deporte. A los 15 años dio su primer paso en el profesionalismo dentro del boxeo y, desde entonces, el mundo ha sido testigo de su evolución.

El boxeador oriundo de Guadalajara ha escalado en habilidades boxísticas, categorías de pugilismo y físico. Dentro de esto, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha desarrollado un gusto por los tatuajes y decidió dejar inmortalizada una frase motivadora en su espalda, que presume en cada entrenamiento y pelea.

¿Qué dice el tatuaje de Canelo Álvarez en la espalda?

“Destiny is not a matter of chance. It’s a matter of choice. Life is hard but never give up. Keep on fighting & always believe in yourself to achieve your Dreams”.

“El destino no es una cuestión de azar. Es cuestión de elección. La vida es dura pero nunca te rindas. Sigue luchando y siempre cree en ti mismo para lograr tus Sueños”.

Además del tatuaje en su espalda, Saúl Álvarez tiene en los antebrazos donde recuerda a su familia o gustos personales.

Otros gustos de Saúl ‘Canelo’ Álvarez fuera del boxeo

Además del desarrollo que ha tenido en su carrera boxística, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha desarrollado un gusto por el mundo empresarial, específicamente las bienes raíces; igualmente, tiene negocios de autoservicios como gasolineras y tiendas de autoservicios.

Igualmente, ha mantenido su gusto por los caballos: desde pequeño, el pugilista mexicano de 32 años de edad estuvo cerca de los animales. En distintos espacios ha compartido la anécdota de cuando su padre le regaló su primero y, ahora, tiene un espacio dedicado para el cuidado y atención.

Lejos del resto actividades que realiza en su día a día, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha mantenido como uno de los pugilistas más sólidos: actualmente es campeón indiscutido de peso supermediano de las 168 libras.