Canelo Álvarez revela la razón por la que perdió ante Dmitry Bivol

Ya han pasado casi 4 meses desde aquella dolorosa derrota de Canelo Álvarez a manos de Dmitry Bivol, y el campeón mexicano ha revelado la razón por la que perdió, pues no es que el ruso haya sido mejor, sino que hubo cosas ‘que no debieron pasar’ en su preparación.

Canelo Álvarez ha dejado en claro que esto no es una excusa o pretexto para justificar su derrota, pues acepta el resultado, pero lo que sí quiere comentar es qué hechos provocaron su segunda derrota a nivel profesional.

Canelo afirma que buscará a Bivol después de enfrentar a Golovkin

Canelo revela por qué Dmitry Bivol lo derrotó

En entrevista con medios nacionales, el campeón mexicano reveló que sobre el ring ‘se le acabó el aire’, hecho que mermó su desempeño, pues Dmitry Bivol realmente no fue mejor que él, sino que este y otros factores impidieron que consiguiera el triunfo.

“Siempre he dicho que si me ganan es porque son mejores que yo, pero la verdad es que (Bivol) no me ganó por eso; se me acabó el aire, por cosas que sucedieron en el campamento, no lo dije porque la gente puede decir que son pretextos. Me tocó perder esa noche, pasaron muchas cosas que no debieron haber pasado”, comentó

Además de esto, Canelo Álvarez confesó que le dolió la derrota pero eso ha quedado en el pasado, pues ahora se concentra en su regreso al ring ante Gennady Golovkin, pelea que le emociona y donde quiere salir con la victoria por KO.

“En este deporte se gana y se pierde. Estoy entusiasmado de regresar, obviamente (la derrota) me dolió al principio, uno no está preparado para perder, pero así como cuando ganamos, festejamos, cuando perdemos hay que aceptarlo como hombres”, sentenció.

Canelo Álvarez se medirá a Gennady Golovkin el próximo 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, misma donde concluirán con su trilogía y que podrás ver EN VIVO a través de Azteca Deportes.