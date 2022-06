Canelo le responde a Ryan García: ‘no has logrado nada’

El boxeador tapatío Saúl Canelo Álvarez respondió a las polémicas declaraciones de Ryan García en el que ve cayendo al mexicano ante GGG, respondiendo que es un niño que no ha logrado aún ganar nada en el mundo del boxeo.

Saúl Canelo Álvarez ha tenido una agenda apretada esta semana, con gira promocional junto a GGG, por Los Angeles y luego Nueva York, en las que la rivalidad con el kazajo se ha intensificado.

Teniendo los reflectores tanto Canelo como GGG, Ryan fue cuestionado sobre su favorito para ganar la pelea y explicó que será la noche de Golovkin.

“Tengo la sensación de que GGG tendrá la actuación de su vida. Voy a decir GGG”, comentó Ryan García quien reaparecerá el próximo 16 de julio para medirse ante Javier Fortuna en pleito en peso ligero.

Lo dicho por Ryan fue muy sonado durante el pasado martes, y ahora a Canelo le han llegado esas declaraciones y no dudó en responder con contundencia.

Sin darle tanta importancia, pero sí contestado a lo dicho por Ryan, Canelo recalcó que no ha ganado y no debe de hablar de otras personas.

“Simplemente está enojado, porque ya no está en el equipo (Canelo Team), pero es un niño. Mi consejo es: concéntrate en tu carrera en el boxeo, gana un título mundial primero, luego habla de otras personas. Porque no has logrado nada”, sentenció Canelo Álvarez.

En meses anteriores, cuando Ryan salió del equipo , comenzaron esta clase de declaraciones en las que el mexicoamericano y autodenominado King, tundiá al Canelo Team.

