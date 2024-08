Canelo Álvarez responde a Terence Crawford ¿Habrá pelea?

El campeón indiscutido de las 168 libras, Saúl “Canelo” Álvarez, se prepara para defender sus cinturones de peso Supermediano contra Edgar Berlanga el próximo 14 de Septiembre en Las Vegas. Sin embargo, luego del triunfo de “Bud” sobre Israil Madrimov, Turki Alalshikh aseguró que Terence Crawford está listo para enfrentarlo en febrero del 2025.

“Sí, la verdad es que se la pasaron hablando de mí toda la promoción de la pelea, pero obviamente querían vender, al final de cuentas si no hablan de mí no venden mucho y como lo he dicho, si el dinero es el correcto estoy listo para pelear con quien sea”, aseguró el Canelo en exclusiva con Azteca Deportes.

¿Quién es Turki Alalshikh?

Alalshikh es político y financiero de Arabia Saudita, involucrado en el deporte como ex presidente del Al-Taawoun en su país, propietario del Pyramides FC en la liga de Egipto y la UD Almería en la segunda división de España, además estuvo detrás de la cartelera Crawford vs Madrimov en Los Ángeles, en donde también pelearon los mexicanos Isaac “Pitbull” Cruz y Andy Ruiz Jr.

Crawford venció al uzbeko para convertirse en cuatro veces campeón mundial en diferentes categorías (Ligero, Superligero,Welter y Superwelter), con 36 años el campeón indiscutido de las 147 libras busca enfrentar el mayor reto de su carrera, Canelo Álvarez, una pelea entre dos de los mejores libra por libra en los últimos años.

