La módica cifra que Canelo Álvarez ganó en su primer pelea

Hoy en día Canelo Álvarez es uno de los mejores boxeadores de la actualidad, pues desde muy pequeño se sacrificó para poder llegar a la cima, tanto así que aún se recuerda su primer suelo, mismo que hoy en día muchos podrán creer que ‘no era nada’, pero para Saúl era el primer paso en su carrera.

Canelo Álvarez se medirá ante Dmitry Bivol el próximo sábado 7 de mayo, pelea que podrás disfrutar en vivo por Azteca 7, La Casa del Boxeo, además de aztecadeportes.com y la app oficial de Azteca Deportes.

Canelo Álvarez buscará noquear a Dmitry Bivol

¿Cuánto ganó Canelo Álvarez en su primer pelea?

En entrevista a un medio local, hace unos años, el boxeador tapatío recordó sus inicios dentro del boxeo, donde siempre peleó por amor al deporte y no por dinero, pues aunque hoy en día es de los atletas mejor pagados del mundo, sus primeros salarios eran muy bajos.

“Cuando debuté, gané 800 pesos y no me importó. Me sacrificaba dando el peso desde niño, ganando nada, pero lo que me importa es el boxeo, amo el boxeo, y después empecé a vivir de él. Este deporte después se ha convertido en una fuente de vida”, confesó Canelo Álvarez.

Saúl sabe que el boxeo es uno de los deportes más peligrosos, pues un mal golpe podría dejarte dañado de por vida e incluso terminar con ella, pero desde chico aceptó ese desafío y siempre ha salido con la mano en alto.

“Yo sé que estoy arriesgando todo, que en cada una de mis peleas pongo todo en juego, pero para eso me he preparado, porque siempre busco que la gente se lleve una pelea bonita, que se emocione, y creo que al final se ha conseguido”, sentenció Canelo Álvarez.

El pugilista tapatío debutó como profesional en octubre de 2005, donde sólo ganó 800 pesos ante Abraham González; hoy en día se prepara para encarar a Dmitry Bivol, campeón mundial en la división de los semipesados en Las Vegas, Nevada, como uno de los mejores del mundo.