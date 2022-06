Canelo Álvarez revela los motivos del por qué perdió contra Bivol

Hace unas semanas Canelo Álvarez sufrió la segunda derrota de su carrera, pues en la T-Mobile Arena perdió por decisión unánime ante el ruso Dmitry Bivol, día que fue doloroso para él pero ahora, tras haber analizado lo sucedido, reveló por qué obtuvo ese resultado.

En estos momentos Canelo Álvarez se prepara para culminar su trilogía ante Gennady Golovkin y después, si todo sale conforme a sus planes, buscaría la revancha ante Dmitry Bivol, tiro que todos esperan se pueda dar pero ahora en las 168 libras y no en 175.

Canelo afirma que buscará a Bivol después de enfrentar a Golovkin

¿Por qué Canelo Álvarez perdió ante Dmitry Bivol?

En entrevista con ‘Fight Hub TV’, el campeón mexicano reveló que en el combate ante Bivol sufrió de cansancio, hecho que mermó su desempeño en el ring y propició a que el ruso saliera con la mano en alto, algo que no quiere que vuelva a suceder.

“Perdí porque así son las cosas. Me cansé y eso fue todo. No pude entrenar como lo hacía normalmente. Confío en que tendré mi oportunidad otra vez. No estoy llevando dieta vegana o algo así. Tampoco estoy sobre entrenado. Insisto, no quiero poner excusas”, comentó Canelo Álvarez.

Además de esto, Saúl terminó con las críticas y rumores de quienes decían que cayó ante Bivol por jugar golf, ya que este deporte es uno que practica desde hace años y llegó a conquistar una gran cantidad de títulos mundiales y victorias.

“No perdí por el golf o alguna otra cuestión. Es alguna otra razón que sigue ahí, pero no quiero poner excusas. Ya estaba practicando golf hace tres años y me convertí en campeón indiscutido de los pesos súper medianos, así que eso no es razón alguna”, sentenció.

Se prevé que la revancha entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol pueda darse en diciembre de este 2022 o quizá para 2023, pero ambos equipos deben llegar a un acuerdo para pactar los mejores términos.