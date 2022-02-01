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Fútbol

Canelo Álvarez volverá a competir esta semana

El boxeador y múltiple campeón mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez entrará en acción este jueves para participar en el Pro-Am de Pebble Beach, California

Canelo Alvarez eddy reynoso
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Después de algunas semanas de no competir en algún evento deportivo oficial, tras su triunfo en noviembre pasado frente al estadounidense Caleb Plant con el que unificó los cuatro títulos en la división de los supermedianos, el boxeador mexicano Sául “Canelo” Álvarez estará de regreso esta semana.

El campeón mexicano volverá a la acción, pero esta vez no será para subirse a un ring e intercambiar golpes, sino que el jalisciense probará suerte de nueva cuenta en otro deporte, el golf.

Saúl será uno de los 156 golfistas amateurs invitados a participar en el famoso Pro-Am de Pebble Beach, torneo que se llevará a cabo en tres campos, el Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Course y Monterey Península Country Club del 3 al 6 de febrero.

Canelo en el golf

Cabe destacar que esta no será la primera vez que Saúl Álvarez compita en un torneo de golf. Hace un año, no sólo participó, sino que terminó llevándose el triunfo en la categoría de celebridades del BMW Charity Pro-Am. Además, el mexicano ha estado presente en el llamado American Century Championship de Nevada, junto con otras personalidades de la talla de Tony Romo, Justin Timberlake, Aaron Rodgers, Annika Sorenstam y el basquetbolista Stephen Curry, con quien recurrentemente suele ser grabado simulando algunos “pleitos” en los que lógicamente siempre sale vencedor.

Las pasiones del Canelo Álvarez

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“Voy mejorando día día con día. Yo siempre he dicho que cuando hago algo lo hago al cien por ciento. El golf es parte de mi vida ya y quiero ser buen golfista”, compartió el pugilista para Azteca Deportes hace unos meses, cuando ya tenía en la mente jugar el Pro-Am de Pebble Beach.

Dicho torneo cuenta con un formato novedoso, ya que los 156 golfistas amateurs son emparejados con un profesional, jugando tres rondas en busca de llegar a una cuarta y última para luchar por el campeonato.

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