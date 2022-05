¿A qué se dedicaba Canelo Álvarez antes de ser boxeador?

Canelo Álvarez es uno de los mejores boxeadores del mundo en estos momentos, sin embargo antes de dedicarse de lleno al deporte tuvo un empleo que pocas personas conocen, por lo que hoy conoceremos más de este hombre tan trabajador.

¿Cuál era el antiguo empleo de Canelo Álvarez?

El pugilista tapatío confesó hace unos años que él y toda su familia, los Álvarez Barragán, se dedicaban al negocio de los helados, paletas de hielo y aguas frescas, pues todos se subían al transporte público con una caja de cartón para ofrecer sus productos.

Todo se dio en la década de los 90’s, cuando Canelo Álvarez era un niño y no estaba del todo metido en el deporte, prefiriendo apoyar a su familia a salir adelante y son momentos que recuerda con mucho cariño.

“Me subía a los camiones a vender paletas. Me siento orgulloso de eso, me enseñó a trabajar, me enseñó ser responsable y desde muy niño, desde los cinco años le ayudo a mi papá, a los siete me empiezo a subir a los camiones a vender paletas y eso me hizo ser un hombre responsable, trabajador desde muy niño”, dijo el mexicano.

Canelo Álvarez aprendió mucho de su familia y más que eso el valor del trabajo, pues es algo que retomó dentro del boxeo, teniendo como idea principal que el trabajo duro es que daba las mejores recompensas, dando su máximo en todo lo que hace.

Es importante saber que dos de las paleterías de la familia de Canelo Álvarez siguen ‘con vida’, pues una se encuentra en la calle de Morelos, en Santa Cruz del Valle y la otra está cerca de la central camionera de Guadalajara, Jalisco en la calle 5 de febrero. Ambas cuentan con decoraciones de Saúl.