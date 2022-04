VIDEO: ¿Cómo es recibir una serie de golpes de Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez sigue su preparación de cara a su combate ante Dmitry Bivol, pelea que podrás ver por Box Azteca, y mientras llega el día se ha compartido un video donde se muestra cómo sería y qué se sentiría recibir una serie de golpes del mexicano.

La constancia y dedicación en el gimnasio han sido parte de las claves de Canelo Álvarez para estar en la cima del boxeo, por lo que este filme demuestra cómo se prepara y qué tanto poder tiene en los puños.

Así sería recibir golpes del Canelo Álvarez

A través de un video que publicó la promotora del tapatío, se mostró una sesión de entrenamiento del púgil mexicano, donde un reportero se puso un peto para recibir golpes y se notó bastante nervioso.

Canelo Álvarez, con unos guantes dorados, empieza a medir a su ‘rival’ sobre el ring y da un par de golpes muy leves, pero después de ello conecta un impacto poderoso, mismo que le dolió al reportero y lo denotó de inmediato.

El reportero le pide a Canelo Álvarez que no lo haga con tanta fuerza, pues después de recibir el primer golpe se notó temeroso de su poder, por lo que el boxeador y quienes rodeaban el ring, comenzaron a reír.

“No quiero orinar sangre. No estoy seguro de hacer esto… Espera un segundo. No he llorado en muchos años”, dijo el reportero en este video.

Saúl Álvarez se prepara para seguir escalando dentro del boxeo, pues el próximo 7 de mayo se medirá ante el invicto Dmitry Bivol, peleador ruso que expondrá su título mundial del CMB y que sería un próximo escalón para Canelo, pues su meta es conquistar la mayor cantidad de cinturones posibles.