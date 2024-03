Canelo Álvarez elogía a Jaime Munguía previo a una pelea histórica para México

Los boxeaodores mexicanos Saúl Canelo Álvarez y Jaime Mungía tuvieron su primer frente a frente de cara a la pelea estelar del 4 de Mayo en Las Vegas, el campeón indiscutido de peso Supermediano aprovechó para elogiar a su rival en lo que promete ser un combate histórico en el mundo del boxeo.

“Estoy muy orgulloso de Jaime Mungía, dentodo lo que ha logrado, siempre ha tenido mi apoyo y siempre lo va a tener. Hoy nos toca enfrentarnos lo cual me me pone muy orgulloso, porque en una fecha tan importante para México, dos mexicanos que estén acaparando el boxeo a nivel mundial. Eso me enorgullece mucho y el 4 de mayo, voy a entregar todo como siempre lo he hecho. Sé que tengo un rival fuerte que tira muchos golpes con mucha hambre de triunfar y eso me me pone feliz porque quiere decir que el único que va a ganar es la gente en una gran pelea para México, para la historia, para los libros de la historia de México”, mencionó el Canelo en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Rigoberto Álvarez, acerca del apoyo a los jóvenes pugilistas: “Es algo que nos nace de familia”

José ‘Chepo’ Reynoso habla sobre el próximo combate de ‘Canelo’ Álvarez ante Jaime Munguía

Canelo defenderá los 4 títulos ante Munguía

El campeón mundial en cuatro divisiones diferentes expondrá sus 4 títulos del mundo frente al tijuanense el próximo 4 de Mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en la que será la primera pelea entre mexicanos por títulos indiscutidos.

“Significa Mucho para mí, porque vine al boxeo y estoy en el boxeo para hacer historia y eso es lo que busco al final de cuentas en toda mi carrera, hacer un una historia grande y eso es una prueba de lo que lo estoy haciendo. Es una pelea importante, la primera vez en la historia entre dos mexicanos en pelear una pelea de indiscutidos, así que contento con mucha motivación y el 4 de mayo van a ver una gran pelea y México va a ganar viva México cab***", añadió el Canelo.

Canelo vs Mexicanos

En su carrera el Canelo ha enfrentado a 23 peleadores mexicanos, todas con victoria para el de Guadalajara, sin embargo, solo una de ellas fue por campeonato del mundo, en 2011 contra Alfonso Gomez en Los Angeles.

“Siempre había dicho ya desde hace mucho tiempo que no quería pelear con con mexicanos porque obviamente representa a México y así me siento, pero creo que un peleador como Munguía respetuoso que se ha ganado con disciplina con peleas la posición de estar aquí qué más que peleando los cuatro cinturones, creo que es la pelea perfecta para para para la gente de México y que la disfruten”, añadió Saúl.

Te puede interesar: Chepo Reynoso sobre la pelea de Saúl ante Munguía: “Sus estilos se prestan para dar una gran pelea”