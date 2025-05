Canelo vs Scull: ¿Quién cantará el Himno Nacional previo a la pelea?

No hay día que no llegue y plazo que no se cumpla y al fin este sábado 3 de mayo de 2025 Saúl “Canelo” Álvarez cumplirá el sueño de pelear muy lejos de México cuando se enfrente al peleador cubano William Scull en la Arena ANB de Riad, Arabia Saudita.

A pesar del reto que representa el pelear en una tierra lejana debido a las altas temperaturas de Riad y al complicado en el que peleará, el ambiente alrededor de la función ha sido festivo, pues muchos mexicanos han hecho el viaje hasta Arabia Saudita y “Canelo” se ha comprometido con todos sus aficionados a dar un show tanto fuera como dentro del ring.

Para aderezar el ambiente y llevar una esencia mexicana hasta el otro lado del mundo, “Canelo” invitó a dos artistas a participar en el previo de su pelea ante William Scull.

Canelo Álvarez, Jaime Munguía y Marco Verde, los mexicanos que buscan conquistar Arabia Saudita

¿Quién será la artista que cantará el Himno Nacional previo a la pelea Canelo vs Scull?

Como es su costumbre, Saúl “Canelo” Álvarez siempre suele estar acompañado de grandes artistas en su recorrido al ring y en esta ocasión escogió a Luis R. Conriquez quien además aprovechará la velada para estrenar una canción, y para cantar el Himno Nacional Mexicano, contará con la presencia nada más y nada menos que de Majo Aguilar.

¿Quién es Majo Aguilar, artista mexicana que cantará el Himno Nacional en la pelea Canelo vs Scull?

Majo Aguilar, nacida el 7 de junio de 1994 en Ciudad de México, es una cantante de música regional mexicana, parte de la dinastía Aguilar, hija de Antonio Aguilar. Jr., ha destacado con temas como “No voy a llorar” y “Cuéntame”.

Nominada a los Latin Grammy, combina ranchera tradicional con toques modernos y cantará el Himno Nacional Mexicano antes de la pelea “Canelo” Álvarez vs William Scull el 3 de mayo de 2025 en Riad, Arabia Saudita, siguiendo la tradición familiar en eventos deportivos.

Canelo vs Scull: Horario y dónde ver la transmisión de la pelea desde Arabia Saudita

La transmisión de la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y William Scull podrás disfrutarla este sábado 3 de mayo de 2025 en punto de las 10:00 pm tiempo del centro de México a través de todos los canales de TV Azteca, el sitio aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

