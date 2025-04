Canelo Álvarez habla sobre las dificultades de adaptarse a Arabia Saudita

Saúl “Canelo” Álvarez afina detalles para enfrentarse a William Scull en Arabia Saudita, en donde ha tenido que adaptarse al horario, pues peleará a las 6:00 am hora local en Riad, además, se dio tiempo para hablar de su rival cubano, quien al ser invicto, representa un peligro extra.

“Es complicado los primeros días, hice 30 horas en llegar, llegué a las 2 de la mañana, en lo que nos acomodamos en el hotel eran las 6 de la mañana y le dije a Eddy (Reynoso) que fuéramos a entrenar, hice sparring, entrené, traté de aguantarme lo más que pude para dormir y así me fui adaptando, a las 3 de la mañana me iba levantando, me duermo como a las 5 de la tarde”, dijo Saúl “Canelo” Álvarez.

Finalmente, el nacido en Guadalajara, Jalisco, aceptó que no le costó trabajo aceptar la pelea, pues cree que a todo se acostumbra uno y también a pelear a las 6 de la mañana, principalmente para que sus aficionados en México y Latinoamérica puedan ver el combate a la hora habitual.