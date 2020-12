Las palabras de Callum Smith, rival de Saúl Canelo Álvarez, tras su llegada a San Antonio,Texas

Ciudad de México.- El boxeador británico, Callum Smith, arrivó este martes 15 de diciembre a San Antonio, Texas para su combate ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez este próximo sábado 19 de diciembre. Recuerda que esta función la podrás disfrutar totalmente EN VIVO AQUÍ, a través de la señal de Azteca 7 y la APP Oficial de Azteca Deportes.

Rodolfo Vargas fue quien entrevistó el pugilista de 30 años. Esto fue lo que platicaron:

RV: Callum, bienvenido a San Antonio. Este será un evento diferente a los demás.

CS: Es obviamente diferente por muchas razones, va a ser muy grande. Es la pelea más grande para mi, pero también la más chica porque no habrá muchos fanáticos. No habrá lleno total, pero voy a buscar ganar, así sea con 1000 o cien mil personas. observándome. Va a ver un campeón mundial el domingo. Estoy muy contento, muy emocionado, esperando una gran pelea.

RV: ¿Cuáles son tus principales cualidades como boxeador?

CS: Creo que tengo muchas, tengo un buen nivel. Todos tienen grandes cualidades, si no estaría en esta posición. Me siento muy físico, aprovecho mi tamaño. Creo en mi IQ del Boxeo, creo que soy muy inteligente y eso me separa del resto de ellos (otros boxeadores).

RV: Es una pelea complicada. ¿Cuál será la clave para la victoria el próximo sábado?

CS: Solo debo usar mis fortalezas, detener a Álvarez para lo que él es bueno. Será una gran pelea, una que he buscado desde hace mucho tiempo. Es una pelea que creo que ganaré, me siento seguro de estar con las habilidades, creo que soy el mejor del mundo y el sábado por la noche todo esto terminará.

RV: ¿Consideras que tu tamaño será un factor a tu favor en este caso?

CS: Posiblemente. Tengo una gran ventaja en la estatura, deberé usarla a mi favor, sería estúpido no usarla (mi estatura).

RV: ¿Esta es la pelea más importante en tu carrera?

CS: Definitivamente. Si no ganas esta pelea, no obtienes otra de este tamaño. Será una muy especial, él es uno de los mejores. Me considero el mejor del mundo y lo mostraré este fin de semana.

RV: Tu apodo es Mundo (en español)... ¿por qué?

CS: Así me llamaba mi papá cuando era pequeño. Significa mundo en español, espero poderlos mantener fuera de él al menos este fin de semana...

RV: ¿Qué opinas de Canelo como boxeador?

CS: Es muy bueno, está en esta lugar por una razón. Tiene muchas victorias, muchos campeonatos mundiales. Es muy bueno en los medianos, en las 154 (libras), yo soy muy bueno en las 168 (libras) y creo que en este peso puedo ganarle a cualquiera, eso incluye a Canelo.

RV: Canelo derrotó a tu hermano en Texas, el mismo estado (donde van a pelear). ¿Hay algún sentimiento de revancha por aquella pelea?

CS: Sería bueno tener revancha por mi hermano. Para mí, si él (Liam Smith) gana pierde o gana, sigue siendo enorme . Sería bueno tener revancha por mi hermano, pero mi único objetivo es derrotar a Canelo Álvarez, mantener mi t´ítulo mundial y ganar el del Consejo Mundial del Boxeo.

RV: En México, la pelea será transmitida por TV Nacional. ¿Tienes algo que decirle a los fans mexicanos?

CS: Sí, los fans mexicanos son fantásticos. Tienen grandes campeones, esperemos que el Canelo y yo brindemos un gran espectáculo este próximo sábado, será una gran pelea para ver.

RV: Gracias Callum y que tengas una buena pelea.

