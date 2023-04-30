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Fútbol

Canelo Álvarez, así lo recuerda su familia cuando el campeón era un niño

Canelo Álvarez creció en una familia de 8 hermanos, en el que el ahora campeón era serio, pero a su vez travieso, así lo recuerda su familia en el marco del Día del niño.

Por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

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