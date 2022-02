‘Canelo es un duro peleador, un atleta muy fuerte’.- Nacho Beristáin

El veterano entrenador Nacho Beristáin señaló que Saúl Canelo Álvarez, es en estos días un gran peleador y con una imponente fuerza.

El entrenador de boxeo Don Nacho Beristían, explicó este día en el marco de una conferencia de prensa, que en estos momentos, el pugilista mexicano Canelo Álvarez es un gran boxeador al que lo ve, especialmente fuerte.

Entre los rumores por las probables peleas del 7 de mayo ante el ruso Dmitry Bivol, y el 17 de septiembre ante Gennady Golovkin, Don Nacho Beristáin indicó que son buenas peleas, pero cree sobre todo que Canelo está convertido en un peleador durísimo y en un gran atleta.

“Creo que hoy por hoy, ‘el pecoso’ (Saúl Álvarez) es un peleador durísimo, es un atleta completo, muy fuerte demasiado fuerte, creo que en la actualidad, nadie puede peleando contra él, estoy segurol”, dijo Beristáin en el marco del Martes de Café del CMB.

Respecto a la eventual pelea en contra de GGG , Beristáin subrayó que el kazajo ya está mayor de edad, por lo que no sería una pelea tan desafiante.

“Menos Golovkin (podría vencer a Canelo) que ya está envejecido”, comentó el preparador de boxeadores, quien se mostró bien de salud en el evento de este martes, a sus 82 años.

Nacho Beristáin, contento con la clase masiva y su homenaje

El 21 de mayo, habrá en el Zócalo, un evento en el que se convocará a más de 3 mil personas y a más de 100 entrenadores , para darle vida a la clase de box más grande del mundo en la historia. En el marco de esta celebración también se homenajeará a Nacho Beristían.

“Es una maravilla lo que anuncian, me entero de esto y tenemos que colaborar con ellos, para romper el récord que tienen los rusos y no creo que haya ningún problema. Si me invitan a dar la clase, será un gusto estar ahí porque el boxeo es mi vida”, indicó Nacho Beristáin.

La clase será gratuita ese sábado 21 de mayo y los requerimientos en cuanto a material serán mínimos, en tanto que el horario será anunciado en próximos días.