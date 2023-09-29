¡Superan la báscula! ‘Canelo’ y Jermell Charlo marcan 167.4 libras en la báscula

Todo listo para el combate de este 30 de septiembre, ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo superan la báscula con 167.4 libras en la Ceremonia de Pesaje

Por: Azteca Deportes

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