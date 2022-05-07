Canelo, Luis García y Jorge Campos se desafían en el golf | Capítulo 2

El boxeador mexicano Canelo Álvarez recibió como todo un anfitrión a Jorge Campos y Luis García en el gimnasio y tras terminar sus labores rumbo a la pelea contra Dmitry Bivil, pasaron al campo de golf en donde disputarían un desafío único.

AQUÍ PODRÁS VER EN VIVO LA PELEA DE CANELO ANTE BIVOL DE ESTE 7 DE MAYO EN VIVO

Luis García explicó ante las cámaras, que Jorge Campos, con su versatilidad y conocimiento del juego era un rival peligroso para este mini torneo de golf celebrado en San Diego, California.

Recalcó que Canelo, con esa personalidad que lo caracteriza y su alta competitividad se ha ido superando en el golf, por lo que sabían que no sería una competencia sencilla aunque sí amistosa.

Tan amistosa, que en el desarrollo del desafío en el golf, las carcajadas se desataron entre los tres e inclusive se dieron el tiempo de jugarse bromas y disfrutar de esta convivencia nunca antes vista.

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¿Cuándo, dónde y cómo ver la pelea de Canelo vs Bivol?

El combate de Canelo Álvarez ante el ruso de Dmitry Bivol, la podrás seguir este próximo sábado 7 de mayo desde Las Vegas EN VIVO, por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, desde las 9:00 PM, con la narración y comentarios del Box Azteca Team.