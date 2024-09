Canelo promete el Nocaut en la pelea contra Edgar Berlanga

Saúl “Canelo” Álvarez se prepara para su próximo combate frente a Edgar Berlanga el próximo 14 de Septiembre en Las Vegas, Nevada, un episodio más en la rivalidad México vs Puerto Rico, en donde el mexicano espera terminar el combate antes de los 12 rounds en el T-Mobile Arena.

“Sé la fortaleza que tiene (Berlanga), pero no es nada nuevo para mí, en los primeros asaltos como siempre se torna un poco más difícil en los primeros asaltos, pero en lo que me acomode nada más, ya me veo dándole una paliza. Me estoy preparando para eso, para noquear, creo que el peleador que te diga que no se prepara para eso está mintiendo, me estoy preparando para noquearlo en 8 rounds o en menos”, señaló el campeón indiscutido de las 168 libras en exclusiva con Azteca Deportes.

La rivalidad México vs Puerto Rico

El “Canelo” enfrentará al cuarto rival puertorriqueño en su carrera, luego de vencer por nocaut a José Miguel Cotto y Kermit Cintrón, además de vencer por la decisión unánime a Miguel Ángel Cotto por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en peso Medio.

“Para mí fue un honor pelear con Miguel Ángel Cotto, siempre he dicho que hay un antes y un después de esa pelea en mi carrera y peleas México vs Puerto Rico siempre es especial y ahora no será la excepción con Berlanga que le gusta hablar mucho y calentar la pelea de diferente manera me motiva mucho más”, añadió el “Canelo”.

El cruce de Canelo con Berlanga en Los Ángeles

Durante la última conferencia de prensa en Los Ángeles, se calentaron los ánimos entre “Canelo” y Berlanga en el frente a frente en donde se hicieron de palabras previo al combate del próximo 14 de Septiembre en Las Vegas.

“Simplemente le quise contestar lo que me estaba diciendo, ocurrió de un momento a otro, pero está bien, creo que a la afición le gusta, aparte me gusta ese tipo de peleadores para poderles callar la boca bonito”, agregó Saúl Álvarez.

