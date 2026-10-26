La enorme ventaja que tiene Canelo Álvarez sobre Christian Mbilli que puede cambiarlo todo para su pelea del sábado 31 de octubre

Saúl “Canelo” Álvarez llegará a su pelea contra Christian Mbilli del sábado 31 de octubre con una ventaja concreta: ha disputado 332 rounds profesionales, frente a los 143 de su rival. Son 189 asaltos adicionales de experiencia, una diferencia que podría resultar decisiva cuando ambos se enfrenten por el campeonato supermedio del Consejo Mundial de Boxeo en Riad, Arabia Saudita.

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No significa que el mexicano tenga asegurada la victoria. Mbilli es el campeón vigente, está invicto y acostumbra imponer un ritmo alto. Pero los números explican por qué Álvarez ha aprendido a administrar combates de estilos muy distintos.

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¿Cómo puede aprovechar Canelo sus 189 rounds de ventaja?

Canelo debutó profesionalmente en 2005; Mbilli lo hizo en 2017. Esa separación de 12 años se refleja en el recorrido de ambos. Y es que el tapatío suma 63 victorias, tres derrotas y dos empates, mientras el franco-camerunés presenta 29 triunfos y un empate.

Para Álvarez, la experiencia puede traducirse en lectura de distancias, manejo de los tiempos y capacidad para cambiar el plan cuando el rival presiona. Mbilli, por el cntrario, buscará que el mexicano trabaje sin descanso y responda a combinaciones constantes.

La clave no será únicamente cuántos rounds acumula cada uno, sino qué hace con ellos cuando aparezca el cansancio.

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¿Por qué Christian Mbilli representa un peligro para Canelo?

El campeón Christian Mbilli tiene 31 años, cinco menos que Álvarez, y registra 24 nocauts en sus 29 victorias. Su agresividad puede convertir el combate en una prueba física, especialmente si logra cerrar espacios y obligar al mexicano a intercambiar golpes.

Mbilli conquistó el título interino del CMB en 2025 y fue elevado a campeón absoluto en enero de 2026. Canelo, en cambio, busca recuperar el cinturón después de perder sus títulos frente a Terence Crawford en septiembre de 2025.

La pelea también marcará su regreso tras una cirugía de codo a principios de año. Por eso, más allá de los 189 rounds de diferencia, habrá otra pregunta sobre el cuadrilátero: ¿podrá la experiencia del mexicano neutralizar la juventud y el volumen ofensivo del campeón?