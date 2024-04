Canelo vs Munguía: A dos semanas de la esperada pelea de boxeo

La pelea que se veía muy lejana entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía, está a solo dos semanas de suceder y la euforia por este pleito comienza a sentirse, por el agregado de ser Al puro estilo mexicano.

Canelo, de 33 años, llega en un gran momento deportivo, físico, técnico y mental, según ha dicho a Box Azteca y por el lado de Munguía, es por mucho el pleito más grande de su carrera en lo mediático, económico y en lo deportivo puede llegar a despojar al tapatío de sus 4 cetros.

Ambos están en pleno campamento y se encaminan a cerrar con todo la preparación la semana próxima, para luego emprender el vuelo a Las Vegas, Nevada para la semana de pelea.

Canelo se desplazará desde Lake Tahoe, donde entrena entre montañas y nieve, en tanto que Munguía, está en un recinto de abolengo como es el gimnasio Wild Card junto a Freddie Roach.

Munguía luce en su poder de puños, abrumador y podría verse su mejor físico de su carrera, estando ahora en su peso natural y donde puede entrenar y encarar el choque sin castigarse para citarse con la báscula.

Canelo es un tipo siempre disciplinado que está listo para el choque y para defender sus coronas y de paso romper con el invicto de Munguía en 43 peleas con 34 nocauts.

¿Dónde ver la pelea Canelo vs Munguía?

La pelea de Saúl Canelo Álvarez ante Jaime Munguía, del 4 de mayo a celebrarse en Las Vegas, en la Arena T-Mobile, la podrás ver EN VIVO a través de los 4 canales de TV Azteca, Azteca Uno, Azteca Siete, ADN 40 y a más.

Además de una amplia cobertura por el magno evento a través de nuestras plataformas digitales toda la semana con el Box Azteca Team.

Las declaraciones más importantes de Canelo y Munguía

CANELO ÁLVAREZ

“Esta pelea es una gran fuente de orgullo para mí, ya que se trata totalmente sobre México. Estoy orgulloso de destacar a mi país de esta manera frente al mundo entero. La gente será la gran ganadora este 4 de mayo, y todos están invitados a lo que será la gran fiesta mexicana.

“El defender mi título indiscutido es algo muy importante para mí. Esto se trata de hacer historia grande. Quiero que mi legado sea que yo haya hecho historia una y otra vez. Eso es lo que me motiva a seguir defendiendo mis cinturones y seguir otorgándole grandes peleas a la gente.

“Jaime Munguía es muy respetuoso y también es un gran boxeador hambriento de gloria que se ha ganado el derecho de contar con esta oportunidad una y otra vez dentro del ring. Todos se darán cuenta de lo grande que esta pelea será para todo México el 4 de mayo.

“Munguía es un boxeador disciplinado que también golpea duro. Un golpeador potente, y a mí me gusta afrontar desafíos así. Quiero enfrentarme a oponentes que estén tan hambrientos como yo, y él es el tipo de peleador capaz de dar espectáculo para la gente.

“Estoy muy orgulloso y entusiasmado por lo genial que será la semana de esta pelea. La gente estará demostrando su orgullo mexicano en cada esquina. Habrá bandas, norteños y mucha alegría. Ya quiero que llegue la hora de demostrarle a la gente lo linda que es una fiesta mexicana tanto dentro como fuera del cuadrilátero”.

JAIME MUNGUíA

“Estoy muy agradecido con Canelo y con todos aquellos que lograron concretar esta pelea para llegar a este día tan especial. Hemos estado esmerándonos mucho para esta pelea, ya que será enorme para México.

“Yo siempre he admirado a Canelo, y me he sentido orgulloso por él. Solía idolatrarlo y quería emularlo. Ahora cuento con la chance de enfrentarlo, y ojalá que yo pueda llegar a donde él está ahora muy prontp.

“Freddie Roach no es solamente un gran entrenador, sino que también es una gran persona y un gran motivador. Él siempre me motiva a entrenar duro y seguir adelante.

"Estamos listos para este scenario y para darle una gran pelea a la gente, con mucha confianza en nosotros mismos.

“Este es apenas el comienzo de la mejor parte de mi carrera. He logrado muchas cosas, pero creo que recién estoy llegando a mi plenitud.

“El respeto entre nosotros es mutuo. Queremos enorgullecer no solamente a los mexicanos en México, sino que también a todos los mexicanos alrededor del mundo. Esta será una gran fiesta y una gran pelea mexicana.

“Nuestras respectivas peleas contra John Ryder fueron completamente distintas. Aprovechamos nuestra oportunidad, pero cada pelea es distinta y no tomaremos demasiado de la pelea de Canelo contra Ryder”.