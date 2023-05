Cantante Ozuna presume habilidades como boxeador y pide pelea

El cantante de música urbana Ozuna, publicó un video en sus redes sociales en el que se ve mostrando su técnica como boxeador, junto a un mensaje que originó la especulación si busca comenzar una carrera en el deporte de los puños.

El intérprete de San Juan, Puerto Rico, enseñó en Instagram ante una máquina, que tiene las habilidades y un entrenamiento en este deporte, además de velocidades y destreza.

Con combinaciones que sugieren que es más que una actividad física para él, Ozuna colgó un mensaje.

¿Cantante Ozuna entrará en el boxeo?

Figuras de la farándula han emigrado en diferentes momentos a la práctica del boxeo, y ahora Ozuna podría sumarse. Y es que con su pregunta, “¿Con quién debería subirme al Ring de boxeo?”, sembró la duda de que buscaría una pelea en el ámbito profesional.

No se sabe si solo fue parte de una interacción con sus 22,9 millones de seguidores que tiene en la red social Instagram o si en verdad quiera aventurarse en este deporte que podría darle mucha más fama o bien una lección sobre lo complicado que es el pugilismo.

El día que Canelo se pronunció en contra de las ‘personalidades en el boxeo’

En abril pasado, Saúl Canelo Álvarez se pronunció en contra de influencers y personalidades que buscan entrarle al boxeo para exhibiciones o presentaciones especiales arriba del ring, afirmando que un golpe puede acabar con una vida cuando se toma como un juego.

“Eso es lo que siempre he dicho, no tengo nada con nadie y no soy fan de decir malas cosas, le dan licencia de peleador cuando no eres, los pueden matar, esto no es un juego de futbol”, acotó el campeón indiscutido de peso supermediano que peleará en septiembre y que tiene como dos altas probabilidades ante Dmitry Bivol o David Benavidez.