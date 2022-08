Canterano de Tigres recuerda una anécdota a sus 15 años con el “Tuca”

Es bien conocido que Ricardo Ferretti tiene una forma muy particular de dirigir los entrenamientos y a Emmanuel Cerda le quedó muy marcado, ya que a sus 15 años de edad siendo canterano de Tigres, el “Tuca” no se tentó el corazón y le mentó su madre.

El delantero mexicano que estuviera en varias etapas en el conjunto de la UANL recordó una curiosa anécdota de la primera vez que fue a entrenar con el primer equipo, dentro de un podcast llamado Obra del Deporte de Youtube.

“Tenía 15 años, tenía un año de haber llegado, todavía estaba Claudio Suárez, estaba Sedano de portero, la ‘Flecha’ Domínguez y estaba ‘Tuca’, esa fue mi primera experiencia ahí. Les faltaba un delantero porque estaban lesionados los brasileños que llegaron”, comenzó a contar.

TUCA FERRETI OK_deportes

Sin embargo, todo el ímpetu de Emmanuel Cerda sufrió un golpe de realidad con el trato que le dio Ferretti.

“Lo único que me dijo ‘Tuca’ es ‘no te le despegues a Claudio Suárez’ y yo tenía 15 años y andaba presionando. De repente Claudio sale jugando y la pone allá en la esquina y casi es gol…Pues que pita el Tuca y viene bien tranquilo, como que ya todos sabían, y de repente se me acerca y me dice ‘¿sabes quién es Claudio Suárez?’ y le digo es él y de repente explotó, se le salía hasta la baba, me mentó mi madre como 20 veces, literal, me pendejeó, me basureó y yo por dentro dije ‘pinche viejo’”.

Te puede interesar: Tigres recupera una pieza fundamental para enfrentar al América

La respuesta del juvenil de Tigres al “Tuca”

El juvenil de Tigres de aquel entonces se aguantó y en su lugar se concentró para en una jugada posterior robarle el balón al experimentado defensa y anotar un gol. Por lo que nuevamente Ricardo Ferretti detuvo la práctica.

“Entonces pita y se me acerca ‘ya ves, hazme caso, chamaco pendejo’, pero ya tranquilo y al otro día me volvió a llamar a entrenar”, reveló con buen humor el ex delantero de los Felinos.

Te puede interesar: La marca que quiere romper Mikel Arriola con los futbolistas mexicanos

Dicha anécdota se remonta al 2002, cuando el “Tuca” se encontraba en su primera etapa como técnico de los Tigres y que le sirvió a Emmanuel Cerda dentro de su crecimiento como futbolista profesional.