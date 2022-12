Cánticos del Manchester United contra Cristiano Ronaldo

Tras el parón por la Copa del Mundo de Qatar 2022, el futbol alrededor del mundo retomó actividades. Este miércoles 21 de diciembre, el Manchester United recibió al Burnley en la Copa Carabao y se llevó el partido 2-0.

Durante el transcurso del compromiso, se pudieron escuchar cánticos sobre Cristiano Ronaldo, quien ya no es parte del equipo.

El delantero de 37 años es actualmente agente libre luego de llegar a un acuerdo con el club para terminar su contrato con efecto inmediato.

Ronaldo, quien anotó 145 goles en 346 apariciones con el United durante dos periodos diferentes, concedió una entrevista, en la que acusó al técnico Erik ten Hag de faltarle el respeto, entre otros dardos que lanzó a los Red Devils.

Dicha conversación se produjo después de que Cristiano se negara a entrar como suplente durante la victoria del United por 2-0 sobre el Tottenham Hotspur en los minutos finales del encuentro.

Desde que dejó el Old Trafford a finales de noviembre, Ronaldo ha representado a Portugal en la Copa del Mundo celebrada en Qatar, mientras que el Man U se ha enfrentado al Cádiz de La Liga española en un amistoso.

Esta semana, los Reds jugaron en su primer partido oficial desde su partida, un choque de octavos de final de la Copa Carabao contra Burnley, y los fanáticos se apresuraron a mencionar al cinco veces ganador del Balón de Oro.

Porra contra Cristiano Ronaldo

Una serie de videos muestran a la afición cantando: “No me importa Ronnie. Ronnie no se preocupa por mí. Todo lo que me importa es MUFC”.





La porra en la que mencionaron al portugués dividió opiniones entre los amantes del club inglés. A través de Twitter

Un hincha dijo: “Es uno de los mejores jugadores del United y le faltan el respeto de esa manera. Te ganó una Champions Legue”, mientras que otro comentó: “Los aficionados del Manchester rogaron que un jugador hablara, Ronaldo habló, y se enojan”

Ronaldo ha estado fuertemente vinculado con un contrato que ronda los 200 millones de euros por temporada con el Al-Nassr de Arabia Saudita en los últimos días. Si llegase a firmar, se convertirá en el atleta mejor pagado del mundo.

