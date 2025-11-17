Sorprende la cantidad de mundiales a los que Portugal había clasificado antes de Cristiano Ronaldo

Mientras muchos se preguntan si jugaría en Portugal vs. México, Cristiano Ronaldo está feliz por la clasificación de su selección al Mundial 2026 que se disputará en territorio mexicano, estadounidense y canadiense. En ese sentido, hay una realidad innegable: CR7 cambió para siempre a ese país europeo y sorprende la poca cantidad de mundiales que había jugado antes.

Aunque podría perderse los primeros partidos del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo es una estrella y es de los mejores jugadores de todos los tiempos. Prueba de ello es que Portugal desde su llegada ha clasificado a los 6 mundiales posibles, mientras que antes de él solo había disputado 3 de las 17 copas del mundo que se habían celebrado. ¡Datazo!

Portugal: Antes de Cristiano Ronaldo vs. después de Cristiano Ronaldo

Mundiales jugados: 3/17 vs. 6/6

3/17 vs. 6/6 Eurocopas jugadas: 3/11 vs. 6/6

3/11 vs. 6/6 Títulos: 0/3

0/3 Mejor puesto en Mundial: 3º (1966) vs. 4º (2006)

3º (1966) vs. 4º (2006) Mejor puesto en Euro: 3º (1984 y 2000) vs. 1º (2016)

3º (1984 y 2000) vs. 1º (2016) Mejor puesto UEFA Nations League: no existía vs. 1º (2019 y 2025)

Más allá de ser uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte, Cristiano Ronaldo tiene una deuda con Portugal en los partidos de eliminación directa de los mundiales. Es que CR7 nunca consiguió un gol en un mata - mata de una Copa del Mundo, quedando afuera del torneo sin mandar el balón al fondo de la red.

A su vez, tampoco consiguió que su Portugal llegue lejos en un Mundial. Es que a pesar de ser parte de dos (o tres) buenas generaciones, lo más lejos que ha llegado fue en Alemania 2006, alcanzando las semifinales y quedando en 4º lugar. Para colmo, aún no era la figura excluyente de ese equipo, ya que estaban Deco y Figo en un gran momento.

En Sudáfrica 2010 la Portugal de CR7 perdió en octavos de final con España. En Brasil 2014 el equipo de Cristiano Ronaldo no pasó de fase de grupos. En Rusia 2018 perdió en octavos con Uruguay. Y en Qatar 2022 Marruecos dio la sorpresa en cuartos de final frente a los lusos.

