¡NO ES BROMA! Capitán del Real Madrid llegaría al Manchester United

El futuro de Federico Valverde ha dado un giro inesperado y apunta a estar más cerca de Old Trafford que del Santiago Bernabéu. El Manchester United habría puestos sus ojos en el mediocampista uruguayo del Real Madrid, estaría preparando una oferta que rondaría los 100 millones de euros en busca de reforzar su mediocampo para el mercado de fichajes de invierno.

EL cuadro Red Devil, bajo la dirección técnica de Ruben Amorim, valoran la versatilidad de Valverde, con su capacidad para recuperar, avanzar y generar juego ofensivo. Esa versatilidad encajaría con la idea de renovación que planean en Manchester.

La decisión cae en Valverde

Aunque su contrato con el Real Madrid se extiende hasta 2029, en los últimos meses se ha especulado sobre su descontento con el esquema impuesto por el entrenador Xabi Alonso, que se ha sumado con varios elementos del plantel y lo que podría abrir su salida.

Para que la operación se concrete, el United tendría que convencer no sólo al club, sino al propio uruguayo, que optaría a renunciar a pelear títulos europeos con los merengues por un proyecto renovador en la Premier sin asegurar Champions League. Esa puede ser la principal barrera. Además, de que mantenerse en el Real Madrid sería la mejor opción para Fede rumbo al Mundial 2026.

Si Manchester United logra seducir al volante y capitán del cuadro merengue, no solo fortalecería su mediocampo, también asestaría un golpe de impacto en el mercado veraniego. Todo dependerá de la firmeza del Real Madrid y de la decisión que tome Valverde en las próximos meses.

