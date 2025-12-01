ÚLTIMA HORA: Anuncian la salida de un entrenador en plena liguilla del Apertura 2025

Luego de concluir su participación en el Apertura 2025 tras quedar eliminados en los Cuartos de Final ante el Toluca, los Bravos de Juárez anunciaron la salida de su entrenador Martín Varini, a través de un comunicado compartido en sus redes sociales.

Bravos de Juárez despide a Martín Varini tras su eliminación del Apertura 2025

Los Bravos de Juárez anunciaron la salida de Martín Varini luego de concluir su contrato con el equipo fronterizo al que calificó a la fase de Liguilla por primera vez en su historia.

El entrenador uruguayo llegó a los Bravos en noviembre del 2024 y se mantuvo al frente del equipo durante dos torneos dirigiendo un total de 42 partidos con un saldo de 14 victorias, 14 empates y 14 derrotas.

El conjunto fronterizo agradeció el trabajo de Varini que destacó por un récord de puntos y victorias para la institución y su primera clasificación a Liguilla a través del Play In, al que calificaron como octavos de la tabla.

📄 | Comunicado oficial para toda nuestra afición y a la opinión pública. pic.twitter.com/IkRBBRQZMh — FC Juárez (@fcjuarezoficial) December 1, 2025

¿Cuál será el futuro de Martín Varini?

Todo parece indicar que Martín Varini se convertirá en el nuevo director técnico del Necaxa, siendo este motivo principal por el que no renovó su contrato con los Bravos de Juárez tras concluir el Apertura 2025.

