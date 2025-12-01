ÚLTIMA HORA: Hormiga González se pierde el juego ante Cruz Azul de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Malas noticias para las Chivas. El Rebaño Sagrado no podrá contar con su delantero estelar, Hormiga González, en la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 ante Cruz Azul este domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Te puede interesar: Cruz Azul 0-1 Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de cuartos de final del Apertura 2025, marcador online

¡GOL de Juan Pablo Vigón! Tigres 5-0 xolos |Cuartos de Final | Vuelta | Apertura 2025

Hormiga González se pierde el juego ante Cruz Azul

Armando 'Hormiga' González estaba contemplado por Gabriel Milito para ser titular esta noche ante el Cruz Azul; sin embargo, el goleador del Rebaño se lesión durante el calentamiento y se decidió que su lugar fuera ocupado por Cade Cowell.

El delantero mexicano reportó molestias musculares, por lo que se determinó que quedara fuera de la convocatoria del Guadalajara, ya que ni siquiera se consideró que pudiera ocupar un lugar entre los suplentes.

Además, el cuerpo técnico del Guadalajara determinó que el lugar de Cowell en la banca fuera ocupado por Teun Wilke, lo que terminó por descartar las posibilidades de que Hormiga tuviera minutos en el encuentro.

🚨 Por molestias musculares durante el calentamiento, Armando González no disputará el partido. Cade Cowell tomará su lugar en el XI inicial. Teun Wilke estará en el banco de suplentes. https://t.co/b7vXgEhZvA — CHIVAS (@Chivas) December 1, 2025

"Por molestias musculares durante el calentamiento, Armando González no disputará el partido. Cade Cowell tomará su lugar en el XI inicial. Teun Wilke estará en el banco de suplentes", informó el Guadalajara a través de sus redes sociales.

El cambio de última hora terminó por dar resultados de inmediato para las Chivas ya que fue Cade Cowell el encargado de abrir el marcador al convertir un gol a los ocho minutos.

Te puede interesar: América podría recibir una millonaria multa por romper las reglas de la Liga BBVA MX

