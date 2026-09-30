¿Capricho o legítima inconformidad? Postura de Cristiano Ronaldo agita el futbol de Portugal, convoca reunión urgente y es inevitable pensar que puede amagar con el retiro

Cristiano Ronaldo se levantó a calentar, realizó los ejercicios indicados, vio pasar los minutos en el reloj del estadio en Oslo ante Noruega hasta que el tiempo se agotó en el partido de Nations League y se retiró furioso al vestuario, mostrando su desconcierto por haber quedado como suplente; el entrenador que previamente había tenido un acuerdo con CR7 decidió no meterlo a la cancha y explicó sus motivos en conferencia de prensa, sin embargo eso echó un poco más de leña al fuego que parece ha quedado apagado pero con un fantasma rondando y es la posible decisión de Cristiano de retirarse de la selección.

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Y es que es imposible no pensar que a sus 41 años de edad, Cristiano Ronaldo al observar que será suplente en el esquema de Jorge Jesús amague con retirarse de la Selección de Portugal.

De momento sí se retiró, pero de los entrenamientos en cancha junto al resto de sus compañeros y se apartó para trabajar en el gimnasio del hotel en el que se hospedan en Suecia, acción que agitó más el tema que obligó a que la Federación de Futbol en Portugal tomará medidas urgentes para terminar con el escandalito que trasciende de manera internacional y que claramente no es necesario pues no se basa en un funcionamiento del equipo sino en una reacción de Cristiano.

De ahí que se cuestione si todo es ¿un capricho del 5 veces Balón de Oro o bien si es una inconformidad legítima?

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En Portugal Pedro Proença, presidente de la Federación cambia su agenda para seguir el caso; Cristiano y Jorge Jesús entablan conversación

En las últimas horas y ante la decisión de Cristiano Ronaldo de dejar los entrenamientos, el presidente de la Federación de Portugal Pedro Proença fue visto en el aeropuerto de Lisboa para ir hacia Dinamarca, cuando su destino era otro, pues buscaba asistir a ver el partido de la Selección Sub 21 ante Gibraltar, pero quiere asegurarse que la Selección Mayor arranca este nuevo ciclo mundialista sin más problemas.

En ese mismo contexto, reporta el periódico A Bola que Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús tuvieron una reunión extraordinaria para conversar la situación y arreglar la situación, aunque es una incógnita a que exactamente se habrá llegado.

Mañana jueves, Portugal se enfrenta a Dinamarca y luego de haberse perdido dos entrenamientos y solo haber entrenado en el gimnasio, CR7 quizás no esté en condiciones, sin embargo será decisión del entrenador si entra en la convocatoria, inicia, es suplente o cuál es el rol de Cristiano, aunque con todo el escenario anteriormente descrito, Jorge Jesús seguramente se sentirá con presión.