El Doctor García estalla en el gol de Perú vs México: “Grosero error de Jéremy Márquez”

“Esta es la problemática para jugadores mexicanos que no tienen roce internacional. Esta jugada en México la marcan como falta, pero no es falta nunca, nunca”, fueron las palabras del Doctor García instantes después a la equivocación de Jéremy Márquez, quien corrió hacia su arco y no defendió la jugada en el gol de Perú en el amistoso ante México.

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Jéremy recibió la chance de entrar desde el arranque en este juego internacional, convencido del nivel y racha que ha mostrado con Cruz Azul. Fue habilitado como lateral derecho en este juego lo que parece le causó problemas.

Fue al minuto 26, cuando en una jugada que parecía sencilla, Jéremy atacó mal el esférico y dejó que Jairo Vélez lo superara en una batalla cuerpo a cuerpo legítima, luego el peruano se enfiló al arco y con la parte interna disparo para marcar el gol.

De paso Vélez, fue quien le marcó a Óscar García, quien se estrena como portero de la Selección Mexicana, dejando apenas a los 26 minutos la caída de su arco, aunque en su función intentó lo que pudo ante la jugada que quedó sumamente comprometida.

Doctor García, no se guardó nada ante la patética acción del jugador de Cruz Azul Jéremy Márquez

Luego de la narración de Cristian Martinoli, Luis García explico la complejidad de esa jugada y cómo Jéremy se mostró falto de recursos.

“Jéremy no se decide a ir por la pelota, Vélez le pasa por un costado, hay un pequeño contacto pero en el futbol internacional esta no te la marcan nunca como falta. Jéremy está esperando que le marquen falta”, comentó furioso el Dr García.

Esto es grosero, grosero error de Jéremy que además no es lateral derecho, para también entender

Y el ex seleccionado y jugador del Atlético de Madrid, abundó en que “de pronto los jugadores mexicanos que no juegan partidos internacionales, no saben que el nivel y contacto es mucho más alto”.

El analista de Azteca Deportes fue insistente y recalcó que “esto es grosero, grosero error de Jéremy que además no es lateral derecho, para también entender”.