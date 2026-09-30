Víctor Guzmán tras el empate de la Selección Mexicana ante Perú: ''Es una sensación agridulce’’

Víctor Guzmán puede irse a dormir tranquilo tras su rendimiento en el empate de la Selección Mexicana de Futbol a un gol contra su similar de Perú en Nueva Jersey. El canterano de los Xolos de Tijuana se vio estable en la primera línea y fue el autor del tanto nacional que rescató a Rafael Márquez de su primera derrota como número uno en el banquillo mexicano.

En charla exclusiva con nuestro David Medrano de TV Azteca Deportes, el famoso 'Toro' dio sus sensaciones tras el silbatazo final: ''Bien, muy bien, primero que nada contento por volver a tener minutos en la selección y muy contento por mi primer gol. A veces nos fijamos nada más en el marcador, a veces es complicado jugar con futbolistas que nada más nos ubicamos pero no nos conocemos y yo creo que pueden tener una sensación agridulce, pero es un proceso largo, entonces a rescatar lo bueno y mejorar las fallas.

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Tuvé un año muy complicado el año pasado, me tocó trabajar el doble y son muchos sentimientos muy bonitos todos. Me siento más maduro, me va a ayudar en tema de confianza y espero que en este proceso de selección sea diferente.'', mencionó el hoy central de Rayados de Monterrey.

México vs Estados Unidos por TV Azteca

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