José Cardozo cree que JJ Macías debía madurar en Chivas

José Cardozo llegó a Chivas como entrenador para el Apertura 2018, durante ese torneo, José Juan Macías tuvo muy pocas oportunidades y decidió salir del Rebaño Sagrado. Hoy el ex técnico del Guadalajara reconoce que el tiempo le dio la razón y que el canterano rojiblanco se apresuró al emigrar al viejo continente.

No era el momento justo

“Me pareció que no era el momento justo de que él pudiera partir a Europa, porque no venía con ese ritmo que venía de León, creo que era el momento de ir después de estar en León y ya en chivas como que venía bajando y no haciendo muchos goles y para ir a Europa me parece que un jugador que va, siempre tiene que llegar con un poco de ritmo porque se juega un fútbol diferente”, dijo el ex delantero del Toluca.

Poca madurez de JJ

Para el histórico delantero de la Liga BBVA MX, el fracaso de Macías en Europa se debe al poco tiempo que tuvo para madurar en un equipo como las Chivas. Contrario a lo que sucedió con Javier “Chicharito” Hernández antes de su paso por el Manchester United.

“En un equipo grande como Chivas es mejor madurar más tiempo, en un club tan representativo y tan exigente, como pasó con Chicharito, estuvo bien en Chivas, un equipo grande, exigente y por lo tanto cuando llega a Europa se adapta mucho más rápido de lo normal. ¿Qué te exigen cuando vas a Europa? si te traen como un goleador tienes que hacer goles, si no lo haces van a empezar los problemas”, comentó el “Diablo Mayor”.

Vega, el heredero

En sus años como entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, Cardozo encontró en Alexis Vega a su heredero, y hoy se ha convertido en el verdugo del actual campeón del futbol mexicano.

“A Alexis cuando yo lo vi, la verdad, me enamoré de él como centro delantero, porque cuando lo traje la primera vez era el chico atrevido, yo dije este jugador tiene que llegar, fue cuando yo hablé con él, lo volví a citar para que pudiera entrenar nuevamente con nosotros y al final lo debuto yo a los 17 años. Dije, hay que aprovechar el momento de este muchacho, el deseo por querer demostrar, la capacidad que tenía, el olfato goleador”, sentenció José Saturnino Cardozo.