México sufrirá a Lewandowski en la pelota parada: José Cardozo

Luego de que la Selección Mexicana de futbol conoció a susrivales en la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que enfrentará a Argentina, Arabia Saudita y Polonia, esta última escuadra tiene una arma clave, se trata del delantero Robert Lewandowski, atacante del Bayern Munich, uno de los delanteros con máyor trayectoria en México, José Saturnino Cardozo analizó el panorama de la Selección Azteca ante el “Rey de gol en Europa”.

“Donde puede marcar diferencia Robert Lewandowski es donde más sufre México, por la pelota parada como pasó en el mundial pasado contra Suecia, le cuesta un poco a México cuando encuentra gente de estatura, que cabecea bien, le ha costado un poco pero seguramente el tata Martino ya lo tiene identificado y tiene que trabajar para que no se le complique tanto cuando le enfrente a este jugador. Seguramente tendrá jugadores para marcarlo porque son futbolistas extraordinarios que en una pequeña desconcentración del Central marcan gol”, declaró el “Diablo Mayor”, en entrevista exclusiva para Azteca Deportes, José Cardozo habló sobre lo que deberá hacer México en Qatar 2022 para frenar a un delantero como el polaco Robert Lewandowski.

Cardozo opina sobre la falta de gol de Raúl Jiménez

Además, el histórico delantero del Toluca y la Selección de Paraguay se refirió a la falta de gol de Raúl Jiménez con la Selección Azteca. Cardozo cree que el 9 del Wolwerhampton de Inglaterra recuperará su olfato goleador.

“Seguramente esta lesión a cualquiera lo alejaría de la cancha, él sigue porque quiere vivir el fútbol, es competitivo, es profesional si en unos partidos no juega bien, eso no significa que no tiene talento y no tiene compromiso, yo digo que para el mundial va a llegar bien y estará más recuperado anímicamente, porque el talento lo tiene. El jugador es humano, hacen cosas extraordinarias que no parecen reales pero hay que darles tiempo y seguramente en el mundial se va a destapar, porque tiene olfato y es un centro delantero completo”, dijo José Saturnino Cardozo.



Finalmente, Cardozo se animó a hablar sobre el desempeño de la Selección Azteca en las eliminatorias de la CONCACAF.

“México no cerró bien, algo que pasa muchas veces, pero ahora buscamos que lleguen bien para el mundial, van a llegar con las pilas cargadas y van a cambiar el chip, ahora la exigencia será más grande y siempre hablan del quinto partido, algo que yo no comparto, porque el mundial hay que ir paso a paso”, sentenció el histórico atacante de los Diablos Rojos del Toluca.

Actualmente Cardozo es entrenador en la liga de Guatemala con el Club Social y Deportivo Municipal, uno de las instituciones más importantes del balompié de este país.

